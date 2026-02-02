POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Nach Feuer in Schweinemastbetrieb/Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung
Riedstadt (ots)
Nach einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Wolfskehlen am vergangenen Montagabend (26.01.) gehen Staatsanwaltschaft und Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung als Brandursache aus.
Beamte des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei untersuchten mit Unterstützung von Brandermittlern des Hessischen Landeskriminalamts am Freitag (30.01.) den Brandort und fanden hierbei Spuren und Hinweise, die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache in dem Betrieb nahelegen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Weitere Details können aktuell aus Rücksicht auf die noch laufenden Ermittlungen nicht genannt werden.
