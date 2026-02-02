PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Nach Feuer in Schweinemastbetrieb/Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung

Riedstadt (ots)

Nach einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Wolfskehlen am vergangenen Montagabend (26.01.) gehen Staatsanwaltschaft und Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung als Brandursache aus.

Beamte des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei untersuchten mit Unterstützung von Brandermittlern des Hessischen Landeskriminalamts am Freitag (30.01.) den Brandort und fanden hierbei Spuren und Hinweise, die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache in dem Betrieb nahelegen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Weitere Details können aktuell aus Rücksicht auf die noch laufenden Ermittlungen nicht genannt werden.

Hinweis an die Medienvertreter:

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6204480

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

