Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand in Schweinemastbetrieb in Riedstadt-Wolfskehlen

Riedstadt, Kreis Groß-Gerau (ots)

Am frühen Montagabend kam es gegen ca. 20.00 Uhr zu einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Riedstadt-Wolfskehlen. Nach ersten Erkenntnissen war dort aus noch ungeklärter Ursache ein Stall in Brand geraten, in dem sich etwa 900 Schweine befanden. Durch das Brandgeschehen verendeten nach erster Schätzung 500 Schweine, - darüber hinaus entstand an dem betroffenen Gebäude hoher Sachschaden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Riedstadt und Griesheim mit 37 Fahrzeugen und 108 Personen im Einsatz. Ebenso vor Ort waren Kräfte des Veterinäramtes Groß-Gerau. Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Berichterstatter: Gräsel, PvD, PP Südhessen

