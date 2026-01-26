PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Staatschutz ermittelt wegen Volksverhetzung
Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag (24.1.), gegen 16.15 Uhr, sollen sich zwei bislang unbekannte Männer im Bereich eines Imbisses in der Reinheimer Straße in volksverhetzender Art und Weise unterhalten haben. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Unterhaltung wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern verlief bislang noch erfolglos.

Einer der beiden Unbekannten soll 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Auffällig sei ein Tattoo an seinem Hals gewesen.

Der andere bislang unbekannte Täter soll circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einer Jacke der Marke "BMW" bekleidet gewesen sein.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

