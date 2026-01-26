PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Modau: Farbschmierereien an Stromkasten
Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Freitagabend (23.1.), gegen 23 Uhr, zwei bislang unbekannte Vandalen dabei beobachten, wie sie einen Stromkasten in der Odenwaldstraße mit Farbe beschmierten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten sie mit blauer Farbe einen Schriftzug auf den Kasten. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 20 Jahren alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden soll schlanker Statur gewesen sein und eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe getragen haben. Der andere soll eine kräftige Statur haben und zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer hellen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zu den Identitäten der beiden Jugendlichen, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

