POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Ober-Ramstadt (ots)
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstag (24.1.), 17.15 Uhr, und Sonntag (25.1.), 14.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in die Räume in der Hohlgasse ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.
Das Einbruchskommissariat ist unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell