Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstag (24.1.), 17.15 Uhr, und Sonntag (25.1.), 14.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in die Räume in der Hohlgasse ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Das Einbruchskommissariat ist unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell