PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien im Parkhaus

Meiningen (ots)

In der Nacht von Donnestag auf Freitag beschmierten unbekannte Täter mehrere Wände sowie einen Pkw in einem Meininger Parkhaus mit einer Art Kreidefarbe. Mit einem gewissen Aufwand konnte die aufgetragene Farbe beseitigt werden. Im Nachgang wird die Polizei die vorhandenen Videoaufzeichnungen sichten in der Hoffnung, den oder die Täter erkennen und identifizieren zu können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 06:39

    LPI-SHL: Kollision mit Bahnschranke

    Suhl (ots) - Am 16.01.2026, gegen 10:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger slowakischer Staatsbürger mit seinem Pkw Skoda die Tachbacher Straße in Themar stadteinwärts. Bei sich schließender Schranke entschied sich der Betroffene noch den Bahnübergang zu passieren und es kam in der Folge zur Kollision mit der Bahnschranke. Hierbei wurde ein Halteseil der Bahnschranke beschädigt und es kam zu einer kurzzeitigen Störung der ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 06:30

    LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

    Suhl (ots) - Am 17.01.2026 gegen 09:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw die L3004 von Wiedersbach kommend in Richtung Schleusingen. An der Einmündung zur L1625 (Ortslage Ratscher) missachtete der Fahrzeugführer das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 26-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser mit seinem mit vier Personen besetzten Fahrzeug eine Gefahrenbremsung ein ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:22

    LPI-SHL: Vermisste aufgefunden

    Metzels (ots) - Die seit Freitagmorgen (16.01.2026) vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten im Wald durch eine Mitarbeiterin des Forstamtes aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den die Suchmaßnahmen unterstützenden Personen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren