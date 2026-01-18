LPI-SHL: Schmierereien im Parkhaus
Meiningen (ots)
In der Nacht von Donnestag auf Freitag beschmierten unbekannte Täter mehrere Wände sowie einen Pkw in einem Meininger Parkhaus mit einer Art Kreidefarbe. Mit einem gewissen Aufwand konnte die aufgetragene Farbe beseitigt werden. Im Nachgang wird die Polizei die vorhandenen Videoaufzeichnungen sichten in der Hoffnung, den oder die Täter erkennen und identifizieren zu können.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell