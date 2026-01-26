PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren
Kripo ermittelt

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (24.1.) in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 16 und 20.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck sowie Uhren. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach erster Schätzung einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.01.2026 – 11:34

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Vandalen beschmieren Stromkästen / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Sonntag (25.1.), gegen 16 Uhr, Farbschmierereien an mehreren Stromkästen im Maulbeerallee fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten bislang unbekannte Täter mit roter Sprühfarbe mehrere Schriftzüge auf die Kästen, welche eine rechte politische Tendenz aufweisen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:25

    POL-DA: Messel: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

    Messel (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstag (24.1.), zwischen 17.45 und 19 Uhr, ein Einfamilienhaus im Spessartring ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben bedarf weiterer ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:13

    POL-DA: Bürstadt: Polizeikontrolle/Fahrer gibt Gas und baut Unfall

    Bürstadt (ots) - Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Sonntagabend (25.01.), gegen 23.30 Uhr, in der Nibelungentraße stoppen. Der Mann gab Gas und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit vor den Ordnungshütern. Im Bereich der Bahnunterführung in der Vincenzstraße kollidierte der Wagenlenker kurze Zeit später ...

    mehr
