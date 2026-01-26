Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Kripo ermittelt

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (24.1.) in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 16 und 20.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck sowie Uhren. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach erster Schätzung einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell