POL-DA: Bürstadt: Polizeikontrolle/Fahrer gibt Gas und baut Unfall

Bürstadt (ots)

Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Sonntagabend (25.01.), gegen 23.30 Uhr, in der Nibelungentraße stoppen. Der Mann gab Gas und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit vor den Ordnungshütern. Im Bereich der Bahnunterführung in der Vincenzstraße kollidierte der Wagenlenker kurze Zeit später mit der Betonwand. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter anschließend mehrere Messer und einen Baseballschläger sowie im Handschuhfach einen Spiegel mit einer noch unbekannten weißen Pulveranhaftung.

Den 21-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.

