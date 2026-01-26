Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbeutel entwendet

Heppenheim (ots)

Am Freitag (23.01.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 10.30 und 12.50 Uhr die Scheibe eines weißen Audi ein, der in der Lindenstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell