Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Trebur: Vier Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Groß-Gerau/Trebur (ots)

In den letzten Tagen ereigneten sich in Groß-Gerau und Trebur vier Einbrüche in Wohnhäuser.

Über den Wintergarten brachen Unbekannte Freitag (23.01.), in der Zeit zwischen 16.50 und 21.15 Uhr, in ein Haus in der Schubertstraße in Trebur ein. Die Kriminellen erbeuteten unter anderem Geld und Schmuck.

Über den Balkon drangen Unbekannte zudem am Samstag (24.01.), in der Zeit zwischen 19.45 und 20.10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saalestraße in Groß-Gerau ein. Den ungebetenen Gästen fiel eine Münzsammlung in die Hände. Weiterhin suchten Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 16.30 und 21.00 ein Haus in der Groß-Gerauer Kleiststraße heim. Hier erbeuteten die Kriminellen Schmuck und Parfüm. Nicht an Beute gelangten Einbrecher am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Georg-Büchner-Straße in Groß-Gerau. Eine Bewohnerin wurde durch Geräusche auf die Täter aufmerksam und schlug sie so in die Flucht.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

