Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 33-Jähriger stiehlt Jacke und leistet Widerstand - Festnahme

Krefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden (16. Januar 2026, 2 Uhr) entwendete ein Mann die Jacke einer 48-jährigen Frau, die im Hauptbahnhof arbeitet. Die Krefelderin informierte umgehend die Polizei, als sie den Diebstahl bemerkte. Kurz darauf konnten die Beamten den 33-Jährigen noch im Bahnhof antreffen und ansprechen. Der Tatverdächtige verweigerte zunächst die Herausgabe des Diebesguts, leistete Widerstand und trat nach einem der Beamten. Auch der Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts blieb zunächst ohne Erfolg. Der Krefelder randalierte auch im Polizeigewahrsam weiter und spuckte nach den eingesetzten Kräften. Daraufhin wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts auf Konsum von Betäubungsmitteln wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

(25)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell