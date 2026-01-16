PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 33-Jähriger stiehlt Jacke und leistet Widerstand - Festnahme

Krefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden (16. Januar 2026, 2 Uhr) entwendete ein Mann die Jacke einer 48-jährigen Frau, die im Hauptbahnhof arbeitet. Die Krefelderin informierte umgehend die Polizei, als sie den Diebstahl bemerkte. Kurz darauf konnten die Beamten den 33-Jährigen noch im Bahnhof antreffen und ansprechen. Der Tatverdächtige verweigerte zunächst die Herausgabe des Diebesguts, leistete Widerstand und trat nach einem der Beamten. Auch der Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts blieb zunächst ohne Erfolg. Der Krefelder randalierte auch im Polizeigewahrsam weiter und spuckte nach den eingesetzten Kräften. Daraufhin wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts auf Konsum von Betäubungsmitteln wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

(25)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:21

    POL-KR: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (15. Januar 2026) fuhr ein 55-jähriger Krefelder gegen 13:10 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Gladbacher Straße in Höhe der Hückelsmaystraße ein. Er kollidierte frontal mit einem Pkw, der auf der Gladbacher Straße gerade an einer Ampel stand. Durch den Aufprall wurde dieser gegen das hinter ihm haltende Auto geschoben. Ein ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:12

    POL-KR: Auto gerät in Gegenverkehr - vier Menschen verletzt

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (15. Januar 2026) ist eine 42-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes-Benz in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem zwölfjährigen Sohn unterwegs. Sie bog von der Forstwaldstraße in die Hückelsmaystraße ein, kam dann wenig später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren