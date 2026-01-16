PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 40-Jähriger fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch Fußgängerzone - Festnahme nach Widerstand

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) meldete ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes gegen 22 Uhr lautes Motor-Aufheulen. Ein Audi-Fahrer sei im Bereich Friedrichstraße/ St. Anton-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone gefahren. Polizeibeamte haben den Mann daraufhin in einem Café an der Breite Straße angetroffen. Er wollte seine Personalien nicht herausgeben und verhielt sich verbal und körperlich aggressiv. Daraufhin wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er alkoholisiert war. Ein Drogentest verlief negativ. Das Auto des 40-jährigen Niederländers wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren; unter anderem wegen des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens sowie wegen des Widerstands. Bei der Fahrt durch die Fußgängerzone gab es keine Verletzten. (23)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 11:12

    POL-KR: Auto gerät in Gegenverkehr - vier Menschen verletzt

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (15. Januar 2026) ist eine 42-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes-Benz in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem zwölfjährigen Sohn unterwegs. Sie bog von der Forstwaldstraße in die Hückelsmaystraße ein, kam dann wenig später ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:42

    POL-KR: Bäckerei: Mitarbeiter halten Räuberin auf

    Krefeld (ots) - In einer Bäckerei mit Selbstbedienungskonzept hatte eine Frau sich offenbar eine Selbstbedienung der besonderen Art vorgenommen. Am Mittwoch (14. Januar 2026) hatte sie gegen Mittag das Geschäft auf der Rheinstraße betreten, sich einen Kaffee am Automaten gezogen und zwei Bananen genommen. Als sie ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte und eine Mitarbeiterin sie aufhielt, attackierte sie diese ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:40

    POL-KR: Ampel auf der Alten Untergath umgefahren - Fahrer flüchtig

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (14. Januar 2026) wurden Polizeibeamte gegen 13:30 Uhr auf eine Verkehrsunfallflucht auf der Alten Untergath aufmerksam. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar mit einer Ampel und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Zurückblieb ein aus dem Boden gerissener Ampelmast auf der Grünfläche der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren