Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 40-Jähriger fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch Fußgängerzone - Festnahme nach Widerstand

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) meldete ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes gegen 22 Uhr lautes Motor-Aufheulen. Ein Audi-Fahrer sei im Bereich Friedrichstraße/ St. Anton-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone gefahren. Polizeibeamte haben den Mann daraufhin in einem Café an der Breite Straße angetroffen. Er wollte seine Personalien nicht herausgeben und verhielt sich verbal und körperlich aggressiv. Daraufhin wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er alkoholisiert war. Ein Drogentest verlief negativ. Das Auto des 40-jährigen Niederländers wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren; unter anderem wegen des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens sowie wegen des Widerstands. Bei der Fahrt durch die Fußgängerzone gab es keine Verletzten. (23)

