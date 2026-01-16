Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto gerät in Gegenverkehr - vier Menschen verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) ist eine 42-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes-Benz in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen.

Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem zwölfjährigen Sohn unterwegs. Sie bog von der Forstwaldstraße in die Hückelsmaystraße ein, kam dann wenig später von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort konnte eine 61-jährige Krefelderin nicht mehr bremsen und kollidierte mit ihr. Durch den Aufprall wurde die 61-Jährige wiederum mit ihrem Suzuki auf einen parkenden VW-Polo geschoben. Die Mercedes-Fahrerin kam mit ihren beiden Kindern ins Krankenhaus. Sie und ihr Sohn wurden leicht verletzt. Ihre Tochter, sowie die 61-jährige Suzuki-Fahrerin wurden schwer verletzt. Der Mercedes sowie der Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der parkende VW-Polo blieb fahrbereit. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn gelangte, ist bisher unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hückelsmaystraße ab der Forstwaldstraße bis zum Bahnübergang in beide Richtungen gesperrt. (22)

