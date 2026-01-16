PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto gerät in Gegenverkehr - vier Menschen verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) ist eine 42-jährige Krefelderin mit ihrem Mercedes-Benz in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen.

Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem zwölfjährigen Sohn unterwegs. Sie bog von der Forstwaldstraße in die Hückelsmaystraße ein, kam dann wenig später von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort konnte eine 61-jährige Krefelderin nicht mehr bremsen und kollidierte mit ihr. Durch den Aufprall wurde die 61-Jährige wiederum mit ihrem Suzuki auf einen parkenden VW-Polo geschoben. Die Mercedes-Fahrerin kam mit ihren beiden Kindern ins Krankenhaus. Sie und ihr Sohn wurden leicht verletzt. Ihre Tochter, sowie die 61-jährige Suzuki-Fahrerin wurden schwer verletzt. Der Mercedes sowie der Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der parkende VW-Polo blieb fahrbereit. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn gelangte, ist bisher unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hückelsmaystraße ab der Forstwaldstraße bis zum Bahnübergang in beide Richtungen gesperrt. (22)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:42

    POL-KR: Bäckerei: Mitarbeiter halten Räuberin auf

    Krefeld (ots) - In einer Bäckerei mit Selbstbedienungskonzept hatte eine Frau sich offenbar eine Selbstbedienung der besonderen Art vorgenommen. Am Mittwoch (14. Januar 2026) hatte sie gegen Mittag das Geschäft auf der Rheinstraße betreten, sich einen Kaffee am Automaten gezogen und zwei Bananen genommen. Als sie ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte und eine Mitarbeiterin sie aufhielt, attackierte sie diese ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:40

    POL-KR: Ampel auf der Alten Untergath umgefahren - Fahrer flüchtig

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (14. Januar 2026) wurden Polizeibeamte gegen 13:30 Uhr auf eine Verkehrsunfallflucht auf der Alten Untergath aufmerksam. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar mit einer Ampel und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Zurückblieb ein aus dem Boden gerissener Ampelmast auf der Grünfläche der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:14

    POL-KR: POL-GE: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs verletzt

    Krefeld (ots) - Am Montag (12. Januar 2026) gegen 12:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer auf der Hiberniastraße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe des ZOB musste er bremsen, da die dortige Ampel von Grün auf Gelb wechselte. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, welches zu dem Zeitpunkt hinter ihm fuhr, kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren