POL-KR: Ampel auf der Alten Untergath umgefahren - Fahrer flüchtig

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (14. Januar 2026) wurden Polizeibeamte gegen 13:30 Uhr auf eine Verkehrsunfallflucht auf der Alten Untergath aufmerksam. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar mit einer Ampel und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Zurückblieb ein aus dem Boden gerissener Ampelmast auf der Grünfläche der Verbindungsfahrbahn zwischen der Untergath und der Alten Untergath. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(20)

