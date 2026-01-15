Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bäckerei: Mitarbeiter halten Räuberin auf

Krefeld (ots)

In einer Bäckerei mit Selbstbedienungskonzept hatte eine Frau sich offenbar eine Selbstbedienung der besonderen Art vorgenommen. Am Mittwoch (14. Januar 2026) hatte sie gegen Mittag das Geschäft auf der Rheinstraße betreten, sich einen Kaffee am Automaten gezogen und zwei Bananen genommen. Als sie ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte und eine Mitarbeiterin sie aufhielt, attackierte sie diese körperlich. Mithilfe weiterer Angestellter konnte die Frau schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 36-jährige polizeibekannte Krefelderin wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

(21)

