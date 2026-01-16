PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) fuhr ein 55-jähriger Krefelder gegen 13:10 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Gladbacher Straße in Höhe der Hückelsmaystraße ein. Er kollidierte frontal mit einem Pkw, der auf der Gladbacher Straße gerade an einer Ampel stand. Durch den Aufprall wurde dieser gegen das hinter ihm haltende Auto geschoben. Ein 37-jähriger Gladbacher und ein 28-jähriger Krefelder wurden dabei leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob ein medizinischer Notfall oder Medikamentenkonsum ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein können. Ebenso ist noch unklar, aus welcher Richtung der Fahrer des grauen Mercedes E220 D kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(24)

