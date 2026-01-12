FW-MK: Glatteis führt zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn

Feuerwehr Iserlohn

Glatteis führt zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn

Am Montagmorgen gegen 5:20 Uhr wurde über den automatischen Notruf eines PKW ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hemer gemeldet. Eine Person sollte in einem überschlagenen PKW eingeschlossen sein. Bereits auf der Anfahrt sowie im weiteren Einsatzverlauf ereigneten sich insgesamt fünf weitere Verkehrsunfälle in beiden Fahrtrichtungen. Um alle Einsatzstellen schnellstmöglich abzuarbeiten teilten sich die Einsatzkräfte an den Unfallstellen auf.

In Summe wurden bei allen Verkehrsunfällen 6 Personen durch den Rettungsdienst versorgt, wovon 5 leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Neben der Berufsfeuerwehr Iserlohn waren die Löschgruppe Bremke und der Rettungsdienst der Städte Iserlohn und Hemer knapp 2 Stunden im Einsatz. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache durch die Löschgruppen Letmathe, Oestrich und die Sondereinheit-Funk besetzt. Diese arbeiteten die Erstversorgung bei einem medizinischen Notfall im Ortsteil Letmathe ab.

Die Autobahn 46 blieb in Fahrtrichtung Hemer zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Seilersee bis 11 Uhr vollgesperrt.

