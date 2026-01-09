PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-MK: Müllpresse an der Eissporthalle in Brand geraten

Iserlohn (ots)

Heute Nacht wurde die Feuerwehr Iserlohn um 0:27 Uhr zu einer brennenden Müllpresse an der Eissporthalle am Seilersee gerufen. Die Einsatzkräfte leiteten eine Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein und brachten den Brand unter Kontrolle. Um das Feuer im Innern der Müllpresse letztendlich ablöschen zu können, forderten die Kräfte ein Wechselladerfahrzeug (WLF) nach. Mit dem WLF konnte die Presse versetzt, geöffnet und entleert werden. Der Abfall wurde anschließend auseinandergezogen und abgelöscht. Dabei wurde auch Schaummittel eingesetzt. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug. Die ebenfalls alarmierte Löschgruppe Stadtmitte brauchte nicht mehr ausrücken und blieb im Gerätehaus in Bereitschaft. Gegen 1:30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Stefan Buchen
Telefon: 02371 / 806 - 6
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

