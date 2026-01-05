Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Silvesternacht mit mehreren Kleinbränden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Iserlohn ziehen eine insgesamt positive Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026. In der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet zu insgesamt 13 Kleinbränden, die überwiegend durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern verursacht wurden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um brennende Müllcontainer sowie um in Brand geratene Reste von Feuerwerksbatterien. Größere oder schwerwiegende Einsatzlagen blieben aus. Aufgrund des erwarteten erhöhten Einsatzaufkommens in der Zeit zwischen 22 und 2 Uhr wurden im Vorfeld mehrere Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr mit ehrenamtlichen Einsatzkräften besetzt. Diese übernahmen die zügige Abarbeitung der Kleinbrände. Der Rettungsdienst der Stadt Iserlohn wurde im gleichen Zeitraum zu insgesamt 11 Einsätzen alarmiert. Dabei handelte es sich überwiegend um alkoholbedingte sowie internistische Notfälle, aber auch um Verletzungen infolge unsachgemäßen Umgangs mit Feuerwerkskörpern.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr 2026 und hoffen, dass sie unsere Hilfe niemals in Anspruch nehmen müssen. Sollte dies dennoch der Fall sein, sind Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Iserlohn jederzeit einsatzbereit und für die Bürgerinnen und Bürger unserer Waldstadt da.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell