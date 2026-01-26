Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kraftstoff im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es auf mehrere hundert Liter Kraftstoff in der "Schöneweibergasse" abgesehen.

Zwischen Freitag (23.1.), 20 Uhr, und Samstag (24.1.), 3 Uhr, hatten sich die Kriminellen Zutritt zu einer dortigen Firma verschafft. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie circa 1000 Liter Diesel bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell