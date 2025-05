Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Moldawier illegal beschäftigt

LK Reutlingen (ots)

Wegen Schwarzarbeit ermittelt der Zoll gegen einen Bauunternehmer aus dem Landkreis Reutlingen. Er soll moldawische Arbeiter beschäftigt haben, ohne hierfür Sozialabgaben zu bezahlen. Zudem besteht der Verdacht der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und des Einschleusens von Ausländern.

Ein Firmenfahrzeug mit vier Bauarbeitern des Unternehmers war bereits Ende April in eine gemeinsame Kontrolle von Zoll und Polizei gekommen. Bei der Überprüfung der Männer stellte sich heraus, dass diese lediglich über einen polnischen Aufenthaltstitel verfügten. Darauf angesprochen gaben sie an, "sich die Gegend anzuschauen und einzukaufen". Wenig glaubhaft befanden die Zöllner - standen doch alle vier in Arbeitsmontur und den Laderaum voller Werkzeug vor ihnen.

Die Männer wurde erkennungsdienstlich erfasst. Die Ermittlungen dauern an.

