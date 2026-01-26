Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Wohnmobil gestohlen (GG-WE 2204)/Kripo ermittelt

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (25.01.) wurde von Unbekannten ein Wohnmobil der Marke Knaus in der Kirschenallee entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GG-WE 2204 im Wert von rund 50.000 Euro war vor einer Garage abgestellt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

