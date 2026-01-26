Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Kelsterbach: Gaststättenkontrollen - Geldspielautomaten und über 11 Kilo unzulässiger Shisha-Tabak beschlagnahmt

Raunheim/Kelsterbach (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach haben am Freitag (23.01.), in der Zeit zwischen 18.00 und 2.00 Uhr, gemeinsam mit der Stadtpolizei Raunheim, der Gaststättenbehörde, dem Veterinäramt Groß-Gerau und der Abteilung Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt insgesamt sieben Gaststätten und Shisha-Bars kontrolliert.

In allen überprüften Lokalitäten wurden Mängel festgestellt. In einer Raunheimer Shishabar wurden rund 200 Gramm unzulässiger Wasserpfeifentabak festgestellt und beschlagnahmt. Zudem beanstandeten die Kontrolleure geringfügige Hygienemängel und Mängel hinsichtlich der Arbeitssicherheit. In einer weiteren Bar wurden 1,6 Kilogramm unzulässiger Shisha-Tabak beschlagnahmt. Die Ordnungshüter fanden dort außerdem verdorbene Lebensmittel. Auch in einer dritten Shisha-Bar wurden rund 4,6 Kilogramm unzulässiger Shisha-Tabak konfisziert. Weiterhin bespielte ein Gast zwei Geldspielautomaten zeitgleich. Das Regierungspräsidium Darmstadt stellte zudem erhebliche Mängel bei der Arbeitssicherheit fest, wie einen fehlenden Notausgang sowie eine fehlende Belüftungsanlage. Dies hatte eine sofortige Untersagung des Verkaufs von Shishas in der Lokalität zur Folge. In der nächsten überprüften Shisha-Bar in Raunheim wurde ein Mitarbeiter angetroffen, der unangemeldet beschäftigt und zudem Sozialhilfeempfänger war. Die Polizei unterrichtete die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Sozialleistungsbetruges ein. Beim Betreten der Einsatzkräfte lösten in der Bar die CO-Warner aus, weil der Grenzwert um ein vielfaches überschritten war. Dieser Verstoß wird vom Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums weiter verfolgt und hat unter anderem eine Prüfung der Belüftungsanlage zur Folge. Weiterhin konnten dort gravierende Hygienemängel festgestellt werden.

In einer weiteren überprüften Bar in Raunheim wurden rund 850 Gramm unzulässiger Shisha-Tabak festgestellt. Weiterhin wurden in einem Auto eines Mitarbeiters weitere 4,3 Kilogramm unzulässiger Shisha-Tabak beschlagnahmt. Der CO-Wert wurde in dieser Shisha-Bar ebenfalls deutlich überschritten und die Belüftungsanlage war nicht ausreichend.

In einer Bar in Kelsterbach wurden von den Kontrolleuren vier illegale Geldspielautomaten beschlagnahmt und in einem weiteren dortigen Betrieb zeigten sich Hygienemängel.

