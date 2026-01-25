Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 11-jähriger Junge durch Böller an der Hand verletzt

Dieburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (25.01.) gegen 16:10 Uhr musste ein Kind in Dieburg mit schweren Verletzungen an der Hand ins Krankenhaus geflogen werden. Ein Mitteiler meldete den Sachverhalt über Notruf, nachdem ein Böller dem 11-Jährigen in der Hand explodiert war. Neben einem Rettungswagen wurden auch die Feuerwehr und eine Polizeistreife verständigt. Der Nordring musste für den Rettungshubschrauber kurzzeitig gesperrt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell