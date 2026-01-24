POL-HP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots) - Am Donnerstag (22.01.) wurde zwischen etwa 11 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Franconvillestraße eingebrochen. Die Täter kletterten dazu auf der Rückseite des Hauses auf einen Balkon und schlugen dort die Scheibe der Balkontür ein, um diese zu öffnen. In der Wohnung durchsuchten sie alle Zimmer und Behältnisse nach Beute und entwendeten aus der Wohnung mehrere Schmuckstücke. Die Diebe konnten ...

