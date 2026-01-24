POL-HP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht
Birkenau (ots)
Am Donnerstag, den 15.01.2026 gegen 14:15 Uhr kam es in der Reisener Straße in Birkenau, Höhe Hausnummer 12, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter schwarzer Audi A4 Avant wurde über die gesamte linke Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Lackübertragungen zwischen den beiden Fahrzeugen deuten auf ein rotes Verursacherfahrzeug hin, welches nun auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Zeugen des Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06262/7060 zu melden.
