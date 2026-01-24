PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 gegen 14:15 Uhr kam es in der Reisener Straße in Birkenau, Höhe Hausnummer 12, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter schwarzer Audi A4 Avant wurde über die gesamte linke Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Lackübertragungen zwischen den beiden Fahrzeugen deuten auf ein rotes Verursacherfahrzeug hin, welches nun auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Zeugen des Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06262/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
