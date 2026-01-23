Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei zieht desolaten BMW aus dem Verkehr/Über 30 teils gefährliche Mängel

Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Donnerstagvormittag (22.01.) auf der Bundesstraße 45 der tiefergelegte BMW eines 20-jährigen Fahrers ins Auge. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle war rasch klar, dass sowohl die Tieferlegung, als auch die Rad- / Reifenkombination nicht abgenommen oder in den Papieren eingetragen waren. Zudem lagen weitere, nicht legitimierte Anbauten und Mängel, unter anderem an Beleuchtungseinrichtungen, vor. Das Fahrzeug wurde daraufhin einem Sachverständigen zur technischen Begutachtung vorgestellt. Dieser stellte 26 erhebliche Mängel, drei gefährliche Mängel, sowie fünf geringe Mängel fest. Neben etlichen auf Alterung und Verschleiß zurückzuführenden Mängeln, führten die unzulässigen Tuning-Umbauten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Um dem BMW bessere Drift- und Burnout-Fähigkeiten zu verleihen, war das Differential entsprechend technisch umgebaut. Beide Hinterreifen waren bis zum Hervortreten des Gewebes heruntergefahren, ganze Bereiche der Lauffläche waren durch die beim Durchdrehen der Reifen entstandene Hitze herausgelöst und der Gummiabrieb der Reifen war deutlich in den Radkästen und an der hinteren Stoßstange sichtbar. Durch derartige Drifts und Burnouts wurde die bereits durch Korrosion geschwächte Hinterachse derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gerissen war.

Selbstverständlich durfte der Fahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Die Kennzeichenschilder und die Zulassungsbescheinigung wurden von der Polizei sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie Punkte in Flensburg.

