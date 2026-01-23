PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei zieht desolaten BMW aus dem Verkehr/Über 30 teils gefährliche Mängel

Michelstadt (ots)

Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Donnerstagvormittag (22.01.) auf der Bundesstraße 45 der tiefergelegte BMW eines 20-jährigen Fahrers ins Auge. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle war rasch klar, dass sowohl die Tieferlegung, als auch die Rad- / Reifenkombination nicht abgenommen oder in den Papieren eingetragen waren. Zudem lagen weitere, nicht legitimierte Anbauten und Mängel, unter anderem an Beleuchtungseinrichtungen, vor. Das Fahrzeug wurde daraufhin einem Sachverständigen zur technischen Begutachtung vorgestellt. Dieser stellte 26 erhebliche Mängel, drei gefährliche Mängel, sowie fünf geringe Mängel fest. Neben etlichen auf Alterung und Verschleiß zurückzuführenden Mängeln, führten die unzulässigen Tuning-Umbauten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Um dem BMW bessere Drift- und Burnout-Fähigkeiten zu verleihen, war das Differential entsprechend technisch umgebaut. Beide Hinterreifen waren bis zum Hervortreten des Gewebes heruntergefahren, ganze Bereiche der Lauffläche waren durch die beim Durchdrehen der Reifen entstandene Hitze herausgelöst und der Gummiabrieb der Reifen war deutlich in den Radkästen und an der hinteren Stoßstange sichtbar. Durch derartige Drifts und Burnouts wurde die bereits durch Korrosion geschwächte Hinterachse derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gerissen war.

Selbstverständlich durfte der Fahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Die Kennzeichenschilder und die Zulassungsbescheinigung wurden von der Polizei sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:03

    POL-DA: Lindenfels: Museumsstücke bei Einbruch gestohlen

    Lindenfels (ots) - Wie am Donnerstag (22.01.) gegen 19 Uhr bemerkt wurde, sind bisher unbekannte Diebe in ein im Aufbau befindliches Privatmuseum in der Nibelungenstraße eingebrochen. Dabei brachen die Täter die Eingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen, stahlen sie daraus mehrere historische Ausstellungsstücke und flüchteten anschließend wieder in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:51

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Handyshop misslungen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Zwei Täter haben am Donnerstag (22.01.) versucht in einen Handyshop in der Darmstädter Landstraße einzubrechen. Gegen 1 Uhr versuchten die beiden ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln und lösten dadurch den Alarm aus. Die Einbrecher wurden dadurch in die Flucht geschlagen und verschwanden wieder in unbekannte Richtung. Von den beiden Männern liegt allerdings eine Täterbeschreibung vor: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:49

    POL-DA: Birkenau: Hoher Schaden durch Farbschmierereien in Schule

    Birkenau (ots) - Die Außenfassade einer Schule in der Bergstraße und ein Radlader wurden am Donnerstag (22.01.) durch zwei noch minderjährige Täter mit Farbe beschmiert. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der angerichtete Schaden am Gebäude und am Fahrzeug auf etwa 10000 Euro. Die Tatverdächtigen bedienten sich dabei offenbar an einer Sprühdose mit Markierungsfarbe von der Baustelle auf dem Gelände und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren