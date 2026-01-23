PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Handyshop misslungen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei Täter haben am Donnerstag (22.01.) versucht in einen Handyshop in der Darmstädter Landstraße einzubrechen. Gegen 1 Uhr versuchten die beiden ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln und lösten dadurch den Alarm aus. Die Einbrecher wurden dadurch in die Flucht geschlagen und verschwanden wieder in unbekannte Richtung. Von den beiden Männern liegt allerdings eine Täterbeschreibung vor: Der Erste trug eine dunkle Hose und eine dunkle Winterjacke mit Kapuze. Weiterhin hatte er helle Schuhe an und eine Sporttasche dabei. Der zweite Täter war mit einer dunklen Hose mit hellen Streifen an der Seite bekleidet. Außerdem hatte er dunkle Schuhe und eine graue Winterjacke mit einer Kapuze daran. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim K21/22 in Rüsselsheim unter der Nummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:49

    POL-DA: Birkenau: Hoher Schaden durch Farbschmierereien in Schule

    Birkenau (ots) - Die Außenfassade einer Schule in der Bergstraße und ein Radlader wurden am Donnerstag (22.01.) durch zwei noch minderjährige Täter mit Farbe beschmiert. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der angerichtete Schaden am Gebäude und am Fahrzeug auf etwa 10000 Euro. Die Tatverdächtigen bedienten sich dabei offenbar an einer Sprühdose mit Markierungsfarbe von der Baustelle auf dem Gelände und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:38

    POL-DA: Groß-Gerau: Verkehrsunfallflucht in Berkach und Dornheim

    Groß-Gerau (ots) - Am Dienstag, den 15. Januar, wurde gegen 11.50 Uhr in Groß-Gerau / Berkach ein Verkehrszeichen an der Kreuzung Bundesstraße 44/Wallerstädter Straße umgefahren und beschädigt. Wenige Minuten später kam es in Dornheim in der Taunusstraße zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein geparktes Auto beschädigt wurde. Nach Angaben von Zeugen soll es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren