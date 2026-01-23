Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Handyshop misslungen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei Täter haben am Donnerstag (22.01.) versucht in einen Handyshop in der Darmstädter Landstraße einzubrechen. Gegen 1 Uhr versuchten die beiden ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln und lösten dadurch den Alarm aus. Die Einbrecher wurden dadurch in die Flucht geschlagen und verschwanden wieder in unbekannte Richtung. Von den beiden Männern liegt allerdings eine Täterbeschreibung vor: Der Erste trug eine dunkle Hose und eine dunkle Winterjacke mit Kapuze. Weiterhin hatte er helle Schuhe an und eine Sporttasche dabei. Der zweite Täter war mit einer dunklen Hose mit hellen Streifen an der Seite bekleidet. Außerdem hatte er dunkle Schuhe und eine graue Winterjacke mit einer Kapuze daran. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim K21/22 in Rüsselsheim unter der Nummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell