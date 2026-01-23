Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Verkehrsunfallflucht in Berkach und Dornheim

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag, den 15. Januar, wurde gegen 11.50 Uhr in Groß-Gerau / Berkach ein Verkehrszeichen an der Kreuzung Bundesstraße 44/Wallerstädter Straße umgefahren und beschädigt. Wenige Minuten später kam es in Dornheim in der Taunusstraße zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein geparktes Auto beschädigt wurde. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Unfallverursacher, um den Fahrer eines weißen Kleinwagens mit GG-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Wagenlenker zunächst den Unfall in Berkach verursachte und kurz darauf auch den Unfall in Dornheim. Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen älteren weißen Mazda 2 handelt. Der Mazda müsste einen größeren Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite aufweisen. Der Verursacher flüchtete nach dem zweiten Unfall in Richtung Leeheim. Die Höhe des Schadens beträgt insgesamt circa 2500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell