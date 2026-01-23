PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Groß-Gerau: Drogen im Straßenverkehr(DiS)/Zehn berauschte Fahrer gestoppt - 19 Gurtverstöße - Vier Fahrer ohne Führerschein

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Kontrolltages am Donnerstag (22.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr entsprechende Kontrollen am Theater in Rüsselsheim sowie auf der Bundesstraße 44, Höhe Falltorhaus, bei Groß-Gerau durch. Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten 184 Fahrzeuge und nahmen 269 Personen genauer unter die Lupe. Bei acht Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verliefen bei den Wagenlenkern Drogenvortests positiv auf den Konsum von Kokain, Amphetamin oder Cannabis vor Fahrtantritt. Zudem standen zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Im Rahmen der Kontrollen wurden von den Ordnungshütern unter anderem auch 19 Gurtverstöße geahndet. Drei davon betrafen Kinder ohne jegliche Sicherung in den Fahrzeugen. Vier Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren. Acht Fahrzeugbesitzer müssen anhand von Mängelanzeigen nun zeitnah die Behebung der festgestellten Mängel an ihren Autos bei der Polizei nachweisen. Außerdem wurden bei einem kontrollierten Autotransport 3000 Euro mit dem Ziel der Vermögensabschöpfung von den Ordnungshütern erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:09

    POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder von vier Polizeipräsidien kontrollieren auf Autobahnen/84 Fahrzeuge gestoppt - Selbstgebauter Böller und 500 Vapes ohne Steuerbanderolen beschlagnahmt

    Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Koblenz, Trier und Mainz am Donnerstag (22.01.), in der Zeit zwischen 10.30 und 18.00 Uhr, insgesamt 84 Fahrzeuge und nahmen hierbei 123 ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:22

    POL-DA: Michelstadt: Zwei Holztransporter deutlich zu schwer

    Michelstadt (ots) - Am Donnerstagvormittag (22.01.) wurden zwei Holztransporter mit Stammholz auf der Bundesstraße 45 durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Lastwagen wurden anschließend samt Anhänger auf einem nahe gelegenen Firmengelände verwogen. Einer der beiden Kurzholzzüge war insgesamt 8,4 Tonnen, der zweite Lastzug sogar um gut 9,7 ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:10

    POL-DA: Michelstadt: Ohne Führerschein auf dem Motorroller

    Michelstadt (ots) - Am Donnerstag (22.01.), gegen 13.20 Uhr, stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 45 einen mit zwei Personen besetzten Motorroller. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer rutschte beim Anhalten weg und kam zu Fall, wurde hierbei aber nicht verletzt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren