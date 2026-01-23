Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Groß-Gerau: Drogen im Straßenverkehr(DiS)/Zehn berauschte Fahrer gestoppt - 19 Gurtverstöße - Vier Fahrer ohne Führerschein

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Kontrolltages am Donnerstag (22.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr entsprechende Kontrollen am Theater in Rüsselsheim sowie auf der Bundesstraße 44, Höhe Falltorhaus, bei Groß-Gerau durch. Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten 184 Fahrzeuge und nahmen 269 Personen genauer unter die Lupe. Bei acht Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verliefen bei den Wagenlenkern Drogenvortests positiv auf den Konsum von Kokain, Amphetamin oder Cannabis vor Fahrtantritt. Zudem standen zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Im Rahmen der Kontrollen wurden von den Ordnungshütern unter anderem auch 19 Gurtverstöße geahndet. Drei davon betrafen Kinder ohne jegliche Sicherung in den Fahrzeugen. Vier Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren. Acht Fahrzeugbesitzer müssen anhand von Mängelanzeigen nun zeitnah die Behebung der festgestellten Mängel an ihren Autos bei der Polizei nachweisen. Außerdem wurden bei einem kontrollierten Autotransport 3000 Euro mit dem Ziel der Vermögensabschöpfung von den Ordnungshütern erhoben.

