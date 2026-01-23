Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder von vier Polizeipräsidien kontrollieren auf Autobahnen/84 Fahrzeuge gestoppt - Selbstgebauter Böller und 500 Vapes ohne Steuerbanderolen beschlagnahmt

Südhessen (ots)

Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Koblenz, Trier und Mainz am Donnerstag (22.01.), in der Zeit zwischen 10.30 und 18.00 Uhr, insgesamt 84 Fahrzeuge und nahmen hierbei 123 Personen genauer unter die Lupe. Insbesondere in der "Dunklen Jahreszeit" nutzen überregional agierende Wohnungseinbrecher auch die durch Südhessen verlaufenden großen Verkehrswege. Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter "unattraktiv" zu machen.

Insgesamt wurden 16 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, das Antidopinggesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Pflichtversicherungsgesetz, Steuervergehen, unerlaubtem Aufenthalt bis zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Zwei Fahrer mussten sich wegen des Verdachts des vorherigen Konsums von Kokain bzw. Amphetamin und Cannabis Blutentnahmen unterziehen.

Am Nachmittag kontrollierten die Beamten auf der A 5 das Fahrzeug eines 45 Jahren alten Autofahrers aus dem Main-Kinzig-Kreis. In seinem Handschuhfach fanden die Fahnder einen einen selbstgebauten Böller. Das Selbstlaborat wurde beschlagnahmt. Zudem entdeckten sie im Fahrzeug zwei Ampullen einer verschreibungspflichtigen Testosteronlösung. Der Mann zeigte Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Amphetamin und Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, gegen das Antidopinggesetz und Fahren unter Drogeneinfluss.

Gegen 15.30 Uhr stoppten die Fahnder auf der A 67 bei Pfungstadt einen 39 Jahre alter Autofahrer aus Heidelberg sowie seinen 37-jährigen Beifahrer. Im Kofferraum fanden die Polizisten zwei Kartons mit insgesamt 500 verpackten Vapes ohne Steuerbanderolen. Zudem konnten zwei weitere Kartons mit insgesamt 480 Packungen Snus aufgefunden werden. Ein daraufhin hinzugezogener Kontrolltrupp des Zolls erhob für die 500 Vapes an Ort und Stelle 3200 Euro. Zudem wurden die Vapes beschlagnahmt. Ebenso der Snus, dessen Verkauf in Deutschland illegal ist. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell