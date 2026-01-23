PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (22.01) zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Ford S-Max, der in der Neckarsteinacher Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1500,- Euro wir den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der hinteren Fahrzeugtür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Berichterstatterin: Hiancharoen, PK'in

