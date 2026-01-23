POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (22.1.), gegen 18.10 Uhr kam es in Jugenheim im Kurvenbereich der Hauptstraße / Balkhäuser Tal zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines silberfarbenen VW "Golf". Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zwischen dem Auto und dem Rad zu einem Zusammenstoß gekommen sein, nachdem der Autofahrer die Vorfahrt des jungen Fahrradfahrers missachtete und ...

