Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: PKW nach Zusammenstoß mit Radfahrer flüchtig

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.1.), gegen 18.10 Uhr kam es in Jugenheim im Kurvenbereich der Hauptstraße / Balkhäuser Tal zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines silberfarbenen VW "Golf". Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zwischen dem Auto und dem Rad zu einem Zusammenstoß gekommen sein, nachdem der Autofahrer die Vorfahrt des jungen Fahrradfahrers missachtete und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Flüchtigen im Bereich der Scheinwerfer beschädigt. Der noch minderjährige Radfahrer aus Jugenheim verletzte sich leicht. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall, dem Fahrzeug oder einer möglichen verursachenden Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Piotter, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell