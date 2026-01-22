Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf OT Gundernhausen: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Am Mittwoch (21.01.) gegen 06.40 Uhr befuhr ein LKW die Hauptstraße in Roßdorf Gundernhausen und wollte in die Rathausstraße einbiegen. Hierbei verlor der LKW-Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Dadurch wurde auch die Hauswand eines dortigen Gebäudes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel: 06154/6330-0, in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK

