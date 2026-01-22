Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche

Täter überraschen Bewohnerin

Bensheim (ots)

Eine Frau hat in ihrer Wohnung im Fasanenweg am Mittwoch (21.01.) zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 18 Uhr kletterten die Täter auf den zur Wohnung gehörigen Balkon und hebelten dort die Balkontür auf. Durch diese betraten sie die Räumlichkeiten und überraschten darin die Bewohnerin. Sie konnte die beiden Täter durch lautes Anschreien vertreiben, woraufhin diese wieder über den Balkon flüchteten. Die beiden konnten in unbekannte Richtung entkommen. Die Frau konnte die beiden Männer beschreiben, sie sollen beide schwarz gekleidet gewesen sein. Der erste wäre 25 bis 30 Jahre alt gewesen und hatte eine Taschenlampe dabei. Er war circa 1,85 Meter groß, schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Der andere Täter wäre ebenfalls schlank gewesen und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Bei einem Einbruch in eine Wohnung "Im Lerchengrund" haben Einbrecher am Mittwoch (21.01.) Bargeld gestohlen. Die Bewohnerin war in der Zeit von etwa 18 bis 20 Uhr nicht zuhause gewesen und stellte nach ihrer Rückkehr den Einbruch fest. Die Täter hatten die Terrassentür eingeschlagen, geöffnet und es so geschafft in die Wohnung zu gelangen. Diese wurde durch die bislang Unbekannten durchsucht und das Geld der Frau gestohlen. Mit diesem flüchteten die Täter dann in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen und bittet unter der Nummer 06252/706-0 um Hinweise.

