Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrüche in Reihen- und Mehrfamilienhaus

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (21.1.) kam es in Darmstadt-Arheilgen, sowohl in einem Reihenhaus sowie in einem Mehrfamilienhaus, zu einem Einbruch. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Gegen 18.15 Uhr verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwei bislang unbekannte Einbrecher Zutritt auf ein Grundstück eines Reihenhauses in der Arnimstraße. Anschließend hebelten sie gewaltsam eine Terrassentür auf und betraten das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck. Bei der Tat wurden die Kriminellen durch den Bewohner des Hauses gestört, woraufhin sie mit ihrer Beute in Richtung der Brüder-Grimm-Straße flüchteten. Einer der beiden Unbekannten soll circa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und eine grüne Jacke getragen haben. Der andere soll 40 bis 45 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll eine schwarze Jacke getragen und laut Zeugenaussagen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Zwischen 8 und 20.30 Uhr nahmen bislang unbekannte Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus und betraten dieses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Täter zwar die Wohnung betreten, jedoch nichts entwendet haben. Sie suchten ohne Beute in unbekannte Richtung das Weite. Weshalb die Täter ihren Einbruch abbrachen ist bislang noch unklar.

Ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell