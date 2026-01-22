Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (21.01.) gegen 19:00 Uhr kam es an der Ausfahrt von der Bensheimer Straße (K31) auf die B 460 zu einem Verkehrsunfall. Ein heller Kleinwagen besetzt mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Beifahrerin fuhr auf den weißen PKW des Geschädigten auf. Nachdem der Geschädigte ausstieg, um den entstandenen Schaden zu dokumentieren entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallort und flüchtete über die B 460 in Fahrtrichtung Einhausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigem Fahrzeug geben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell