PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (21.01.) gegen 19:00 Uhr kam es an der Ausfahrt von der Bensheimer Straße (K31) auf die B 460 zu einem Verkehrsunfall. Ein heller Kleinwagen besetzt mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Beifahrerin fuhr auf den weißen PKW des Geschädigten auf. Nachdem der Geschädigte ausstieg, um den entstandenen Schaden zu dokumentieren entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallort und flüchtete über die B 460 in Fahrtrichtung Einhausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigem Fahrzeug geben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren