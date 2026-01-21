PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer von blauem Mountainbike

Darmstadt (ots)

Die Polizei sucht nach einer Kontrolle am Mittwoch (21.01.) im Herrngarten nach dem Eigentümer eines blauen Mountainbikes der Marke "Cube". Zivilfahnder kontrollierten dort einen 38 Jahre alten Mann, der das Fahrrad bei sich hatte. Während der Kontrolle entstand aufgrund der Gesamtumstände bei ihnen der Verdacht, dass es sich bei dem Mann nicht um den rechtmäßigen Besitzer handeln könnte. Da er keinen Eigentumsnachweis erbringen und auch nicht plausibel erklären konnte, woher er das Fahrrad hatte, wurde es durch die Polizei sichergestellt. Diese sucht nun den tatsächlichen Besitzer des Fahrrads. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es aus dem Raum Darmstadt oder Lorsch stammen. Zeugen, die das Rad wiedererkennen oder Hinweise auf den möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

