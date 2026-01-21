PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Am Montag (19.01.) gegen 14:30 Uhr befuhr ein Bus der Linie 611 die Friedrich-Ebert-Straße in Viernheim, von der Janusz-Korczak-Allee kommend. Ein vorausfahrender Pkw musste auf Höhe der Zwingenberger Straße verkehrsbedingt stark abbremsen und bog dann nach links in die Zwingenberger Straße ab. Aufgrund der starken Bremsung musste der Linienbus ebenfalls eine Bremsung einlegen. Hierbei stürzte eine Insassin und verletzt sich am Arm. Zeugen aus dem Linienbus oder der Führer des vorausfahrenden Pkw, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer: 06206 / 9440-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:45

    POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Reihenhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Weiterstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Dienstag (20.1.), zwischen 9.45 und 19.30 Uhr, ein Reihenhaus im Platanenweg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss suchten ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:28

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mann entblößt sich vor 18-Jähriger / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter führte am Montagnachmittag (19.1.) exhibitionistische Handlungen in der Straßenbahnlinie 6, auf Höhe der Haltestelle "Friedhof", in Darmstadt-Eberstadt durch.Gegen 15 Uhr entblößte sich der Unbekannte und zeigte sich hierbei in schamverletzender Weise gegenüber einer 18-jährigen jungen Frau. Der Mann soll zwischen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:25

    POL-DA: Bensheim: Handtasche aus Auto gestohlen

    Bensheim (ots) - Nach einem Autoaufbruch sucht die Heppenheimer Kripo nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Eine Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug nach bisherigen Ermittlungen am Dienstag (20.01.) gegen 14.40 Uhr in der Hagenstraße geparkt und ihre Handtasche im Innenraum zurückgelassen. Unbekannte sahen diese offenbar im Auto liegen, schlugen kurzerhand eine der Scheiben ein und nahmen die Tasche samt Inhalt mit. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren