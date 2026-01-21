Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Am Montag (19.01.) gegen 14:30 Uhr befuhr ein Bus der Linie 611 die Friedrich-Ebert-Straße in Viernheim, von der Janusz-Korczak-Allee kommend. Ein vorausfahrender Pkw musste auf Höhe der Zwingenberger Straße verkehrsbedingt stark abbremsen und bog dann nach links in die Zwingenberger Straße ab. Aufgrund der starken Bremsung musste der Linienbus ebenfalls eine Bremsung einlegen. Hierbei stürzte eine Insassin und verletzt sich am Arm. Zeugen aus dem Linienbus oder der Führer des vorausfahrenden Pkw, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer: 06206 / 9440-0

