Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Reihenhaus

Wer hat etwas gesehen?

Weiterstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Dienstag (20.1.), zwischen 9.45 und 19.30 Uhr, ein Reihenhaus im Platanenweg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

