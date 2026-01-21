Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mann entblößt sich vor 18-Jähriger

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter führte am Montagnachmittag (19.1.) exhibitionistische Handlungen in der Straßenbahnlinie 6, auf Höhe der Haltestelle "Friedhof", in Darmstadt-Eberstadt durch.Gegen 15 Uhr entblößte sich der Unbekannte und zeigte sich hierbei in schamverletzender Weise gegenüber einer 18-jährigen jungen Frau.

Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahren und kräftiger Statur sein. Er soll kurze schwarze Haare haben und zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Täters, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

