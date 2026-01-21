Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher bei ihrer Tat gestört

Kripo sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (20.01.) brachen gegen 19:15 Uhr zwei bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung in der Spreestraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung und begannen darin nach Beute zu suchen. Eine Hausbewohnerin hörte die dabei verursachten Geräusche aus der Wohnung, was ihr verdächtig vorkam. Als sie nach dem Rechten sehen wollte, flohen die Kriminellen und fuhren vermutlich mit einem Auto, das in der Nachbarschaft geparkt war, in unbekannte Richtung davon. Die Personen oder das Auto selbst konnte sie nicht genau erkennen, wohl aber verhindern, dass die Diebe etwas aus der Wohnung mitnehmen konnten. Das K21/22 in Heppenheim hat seine Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das mögliche Fluchtauto oder die Täter geben können, sich bei der Polizei unter 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell