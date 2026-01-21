Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Kelsterbach: Stadt-, Landespolizei und Zoll kontrollieren/160 Behälter Lachgas, 80 illegale E-Zigaretten und rund 1300 illegale Vapes sichergestellt

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim/Raunheim/Kelsterbach (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau, Mitarbeiter der Stadtpolizeien Rüsselsheim, Kelsterbach und Raunheim, Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Zoll Darmstadt, am Dienstag (20.01.) erneut den Straßenverkehr sowie Kioske in den Innenstädten.

In der Zeit zwischen 10.30 und 13.00 Uhr wurden hierbei insgesamt 17 Kioske genauer unter die Lupe genommen. In Raunheim stellte sich bei einem aus einem Kiosk flüchtenden Mann heraus, dass er sich illegal in der Bundesrepublik aufhielt. In Rüsselsheim wurden durch die Stadtpolizei 160 Behälter Lachgas sichergestellt, weil der Betreiber nicht die hierfür erforderliche Gefährdungsbeurteilung vorlegen konnte. In einem Rüsselsheimer Kiosk wurde ein griffbereiter Teleskopschlagstock von der Polizei sichergestellt und zudem wurden im Rahmen der Kontrollen vom Zoll insgesamt 80 illegale E-Zigaretten und 13 Dosen Snus-Tabak beschlagnahmt.

Anschließend führten die Einsatzkräfte von 14.00 bis 15.45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Kelsterbacher Straße in Raunheim durch. Die Polizei stoppte dabei 77 Fahrzeuge. 56 Fahrerinnen und Fahrer waren zu flott unterwegs und erwarten nun entsprechende Verwarngelder. Bei der Kontrolle eines Kastenwagens, dessen Fahrer zu schnell fuhr, wurden im Laderaum 13 Kartons mit rund 1300 illegalen Vapes aufgefunden und beschlagnahmt. Der Sozialhilfeempfänger hatte knapp 3000 Euro bei sich, die zunächst sichergestellt wurden. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts des Sozialleistungsbetruges gegen den Mann ein.

In der Zeit zwischen 16.00 und 17.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte abschließend insgesamt 28 Personen in der Waffenverbotszone in Rüsselsheim. Es wurden keine Verstöße hinsichtlich des Verbots festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell