POL-ERB: Breuberg, Kreuzung B426/K212: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Breuberg, B426/K212 (ots)

Eine 73-jährige Fahrzeugführerin aus Bad König befuhr am Donnerstag (20.01.) gegen 14:30 Uhr die B426 aus Richtung Höchst i. Odw. kommend in Richtung Sandbach. An der Kreuzung B426 / K212 beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links auf die K212 in Richtung Sandbach abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 50-jährigen Fahrers aus Höchst i. Odw., der mit seinem PKW die B426 in Richtung Höchst i. Odw. befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hierbei wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt und mittels RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an beiden PKW wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die B426 musste während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung teilgesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Sandbach im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Höchst (Tel. 06163/941-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Baier, POK

