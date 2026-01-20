Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (15.01.) zwischen 12:15 und 12:30 Uhr wurde ein weißer Skoda am linken Fahrzeugheck beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der McDonalds Filiale in Heppenheim (Lorscher Straße) abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim verursachenden Pkw muss es sich aller Voraussicht nach um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Der Fremdschaden lässt sich auf 500,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

