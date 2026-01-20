Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feuerwerk in der Innenstadt gezündet - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (20.1.) zündeten aktuellen Erkenntnissen zufolge bislang Unbekannte an mehreren Örtlichkeiten gegen Mitternacht in der Darmstädter Innenstadt Feuerwerkskörper. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Körperverletzung, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht.

Ein 43-jähriger Passant sprach einen der Kriminellen im Bereich der Elisabethenstraße an, woraufhin dieser ihn geschlagen und dadurch verletzt haben soll. Den Angreifer konnte er als 20- bis 25-jährigen jungen Mann mit dunkler Kleidung beschreiben. Zudem soll er zum Zeitpunkt des Angriffs vermummt gewesen sein.

Die genauen Hintergründe der Vorfälle sind derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang mit Fans aus dem Bereich des Fußballs kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Wer befand sich zum Tatzeitpunkt in der Innenstadt und hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell