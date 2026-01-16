PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Brandgeruch Lebensmittelmarkt

Kempen (ots)

Der Löschzug Kempen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kempen wurde unter dem Stichwort F2 - Wohnungsbrand zum Hessenring alarmiert. In einem Lebensmittelmarkt war Brandgeruch im Bereich des Eingangs wahrnehmbar, zudem wurde eine leichte Rauchentwicklung festgestellt.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umgehend erkundet. Zur Sicherheit wurde der angrenzende Lebensmittelmarkt vorsorglich geräumt. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden.

Die weitere Kontrolle des Gebäudes erfolgte sowohl im Innenbereich als auch von außen. Hierbei kamen eine Wärmebildkamera sowie die Drehleiter zum Einsatz, um auch höher gelegene Bereiche zu überprüfen.

Die Feststellungen der Einsatzkräfte ließen keine weitere Gefährdung erkennen. Nach Abschluss aller Kontrollmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz konnte anschließend beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

