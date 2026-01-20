Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: "Gefangen im Netz"/Rund 100 Schülerinnen und Schüler sensibilisiert

Bild-Infos

Download

Erbach (ots)

Am Donnerstag (15.01.) fand im Rahmen der Präventionskampagne der Polizei Hessen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen "Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht", eine Filmvorführung statt. In der Schule am Sportpark schauten sich rund 100 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 die Vorführung des von der Filmwelt Verleihagentur Berlin schulisch aufbereiteten Dokumentarfilms "Gefangen im Netz" an. Der Film erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler wurden mit einem Elternbrief zu den Inhalten der Veranstaltung vorab informiert und die Schüler wurden von ihren Ethik- bzw. Religionslehrern auf die Filmvorführung vorbereitet. Die Veranstaltung wurde durch den Stufenleiter Christoph Kabrhel mit einem Grußwort eröffnet und von zwei Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendberatungsstelle des Odenwaldkreis sowie Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Odenwald begleitet. Durch die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle wurde auf eine wöchentliche offene Sprechstunde hingewiesen, die jeden Donnerstag in Erbach im Haus der Bildung zwischen 16.00 und 17.00 Uhr angeboten wird.

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft und Schülerinnen und Schüler sensibilisieren soll, fand eine Nachbereitung des Films in den Klassenverbänden durch die Lehrer und Schulsozialarbeiter unter Beteiligung der Polizei statt. Mit der Thematik befasste Polizeibeamtinnen und -beamte standen den Schülerinnen und Schülern anschließend für Fragen wie "An wen kann ich mich wenden?", "Wann sollte ich zur Polizei gehen?" oder "Was ist bereits strafbar?" Rede und Antwort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell