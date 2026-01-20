Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern. Bereits am 22. September 2025 konnten Polizeikräfte zwei Tatverdächtige im Wickopweg nach einem Fahrraddiebstahl noch im Bereich des Tatorts festnehmen und die Fahrräder sicherstellen. Trotz umfangreicher Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern der Räder nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Bei dem ersten Rad handelt es sich um ein silberfarbenes Rad der Marke "Staiger", Modell "Florida". Das andere ist ein grünes Fahrrad der Marke "Serious", Modell "Rockville". Auffällig an diesem ist ein Aufkleber auf dem Oberrohr von der Radfahrausbildung der Polizei. Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

