POL-DA: Griesheim: Schwarzer Mercedes "C200" (DA-A 6161) gestohlen

Wer kann Hinweis geben?

Griesheim (ots)

Zwischen Samstagabend (17.1.), 20 Uhr, und Dienstagvormittag (20.1.), 11 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes "C200" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-A 6161 war in der Flughafenstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

