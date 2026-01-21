Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (20.01.) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Am Graben" eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zwischen 18 und 18:30 Uhr die Terrassentür auf und betraten dadurch die Wohnräume. Im Inneren durchsuchten sie die komplette Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Damit flohen sie anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim K21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

